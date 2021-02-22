السيطرة على حريق في قطار قصب بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى عربة قطار قصب "ديكوفيل"، أثناء مروره بطريق الأربعين فى نجع حمادى.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باندلاع حريق محدود فى عربة قطار قصب، أثناء مروره بطريق الأربعين.





دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، بـ 3 سيارات إلى موقع الحريق بمنطقة الأربعين.





وتمكنت قوة الحماية المدنية بقيادة النقيب جمال الشافعي، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية العربات المحملة بالقصب.





وتبين أن القطار المحل بالقصب وكان قادمًا من مركزوأبوتشت، متوجهًا إلى مصنع سكر نجع حمادى، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



