بتهم الفساد.. تعرف على موعد محاكمة بنيامين نتنياهو

قررت محكمة إسرائيلية، بدء استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الخامس من أبريل المقبل.





وبحسب موقع "آي 24" العبري، ستقام الجلسات ثلاث مرات أسبوعيا في أيام الاثنين، الثلاثاء والاربعاء.





ويواجه نتنياهو قضايا فساد إداري ومالي، بينها خيانة الأمانة العامة وتلقي الرشاوي ومحاولة التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، حيث ستبدأ المحكمة في استعراض الأدلة والاستماع للشهود اعتبارا من ابريل المقبل.





وبدأت قبل أسبوعين، جلسات محاكمة نتنياهو بالمحكمة المركزية في القدس حيث رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على لوائح الاتهام المرفوعة ضده.