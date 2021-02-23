مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بينم شرطيان في حادثي مرور بالمنيا

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين بعد انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق الصعيد بزمام مركز ملوى جنوب المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوى العام.





كما أصيب شخصين أثناء استقلال دراجه بخاريه واصطدامها بسيارة أخرى.





وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى تلقيه اشارك من مستشفي ملوي بوصول كل من هانى. ع. ح 44 سنه ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" ومحمود . م. س 50 سنة ومقيم مدينة نصر "قائد السيارة" مصاب وحسن. م. م 52 سنه ومقيم أدفو بمحافظة أسوان مصاب.





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وتبين من تحريات مباحث مركز ملوى أن المتوفى والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيادة المصاب الأول بطريق الصعيد وانقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الأثنين الآخرين بإصابات مختلفة وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى ملوى العام تحت تصرف النيابة العامة.





وحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق





كما تلقي مدير الأمن ، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إلإدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بورود إخطار مستشفي ملوي العام، بوصول كلا من محمد. ت. ف 40 سنة شرطي ورضا. م. ر 38 سنة شرطي ويقيمان بمركز أبو قرقاص وتتراوح إصابتهما بين الجروح والرضوض وتم إجراء الأسعافات اللازمة لهما .





وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي أن الحادث وقع عندما كان الشرطيان يستقلان دراجة بخارية في طريق عودتهما إلي محل إقامتهما بعد إنتهاء ورديتهما بالخدمة، وأثناء سيرهما بطريق السبعيني على طريق القاهرة أسيوط الزراعي إصطدما بسيارة ميكروباص رقم" 6297 ن ف د " وتم نقلهما للمستشفى.



