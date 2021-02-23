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رياضة

تامر النحاس: سندرس فكرة إعارة مروان محسن.. واللاعب يعاني بسبب السوشيال ميديا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:15 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عبدالله هشام
أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أنه يري أن الأفضل لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten" مروان محسن مهاجم متميز ولكنه يعاني من ضغط جماهيري عبر السوشيال ميديا ، وأطالب زملاءه بدعمه ومساندته حتى يتمكن من استعادة مستواه المعهود.

وأضاف النحاس ، مروان محسن لا تصله كرات عرضية من ظهيري الجنب بشكل كافِ حتى يتم الهجوم عليه بهذا الشكل العنيف.

واختتم النحاس ، المنافسة على مركز المهاجم في النادي الأهلي صعبة للغاية بين مروان محسن و والتر بواليا و صلاح محسن و محمد شريف ، وسنحسم مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
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