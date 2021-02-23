قدمت الشيف سالى فؤد ؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل سلطة الخضار المسلوقة.
- مقادير سلطة الخضار المسلوقة
* قرنبيطة متوسطة الحجم مسلوقة
* جزرتان مسلوقة
* بطاطا مسلوقة
* ربع كوب من الفول الاسود مسلوق ( 120 جرام )
* فلفل احمر حار مفروم ناعما
* 2 حبات من الفلفل الأحمر والأخضر مشويتان ومقشرتان ومقطعتان الى شرائح رقيقة
* 2 أكواب من الذرة المسلوقة ( 300 جرام )
* بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما
* كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة ( 150 جرام )
* ملح وفلفل ابيض
* 4 ملاعق طعام زيت الزيتون
* نصف كوب عصير الليمون ( 75 جرام )
* 3 – 4 فصوص ثوم
* ملعقة صغيرة كمون مطحون
- طريقة تحضير سلطة الخضار المسلوقة
* تخلط جميع الخضار المسلوقة مع بعضها البعض في وعاء كبير
* تتبل بزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل الابيض والكمون
* توضع في طبق التقديم وتزين بالكبزرة المفرومة وتقدم
– تتبيلة
* كوب مایونیز
* ربع كوب كاتشب
* ملعقة صغيرة ملح
* نصف کوب مخلل خضروات
* نصف ملعقة فلفل أبيض
* 2 ملاعق شطة حارة ( تباسكو )