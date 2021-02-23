قدمت الشيف سالى فؤد ؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل سلطة الخضار المسلوقة.





- مقادير سلطة الخضار المسلوقة





* قرنبيطة متوسطة الحجم مسلوقة

* جزرتان مسلوقة

* بطاطا مسلوقة

* ربع كوب من الفول الاسود مسلوق ( 120 جرام )

* فلفل احمر حار مفروم ناعما

* 2 حبات من الفلفل الأحمر والأخضر مشويتان ومقشرتان ومقطعتان الى شرائح رقيقة

* 2 أكواب من الذرة المسلوقة ( 300 جرام )

* بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما

* كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة ( 150 جرام )

* ملح وفلفل ابيض

* 4 ملاعق طعام زيت الزيتون

* نصف كوب عصير الليمون ( 75 جرام )

* 3 – 4 فصوص ثوم

* ملعقة صغيرة كمون مطحون





- طريقة تحضير سلطة الخضار المسلوقة





* تخلط جميع الخضار المسلوقة مع بعضها البعض في وعاء كبير

* تتبل بزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل الابيض والكمون

* توضع في طبق التقديم وتزين بالكبزرة المفرومة وتقدم





– تتبيلة





* كوب مایونیز

* ربع كوب كاتشب

* ملعقة صغيرة ملح

* نصف کوب مخلل خضروات

* نصف ملعقة فلفل أبيض