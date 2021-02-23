أنا مش نحنوح.. أحمد داوود: علا مراتي مش رومانسية.. فيديو

كشف الفنان أحمد داوود جوانب خفية في شخصية زوجته الفنانة علا رشدي، قائلا:" علا مش رومانسية".





وقال أحمد داوود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أنا مش نحنوح وعلا كمان، و في التمثيل مش بحب اعمل رومانسية بشكل مبالغ فيه".





وكشف الفنان أحمد داوود كواليس تعرفه بـ زوجته علا رشدي والصعوبات التي واجهتهم قبل الزواج.





وقال أحمد داوود، :" قبل الزواج كان هناك رفض لفكرة الزواج بين الأهالي ثم عقدت جلسة بين والدي ووالد علا لإتمام الزواج من علا".





وأضاف أحمد داوود:" والدي ووالد علا توافقوا في نفس الجلسة ثم توجهنا إلى منزل علا وافقنا على قراءة الفاتحة وبدأت رحلة زواجنا، وكان هناك مشاكل بين الأهالي ولكن بعد الزواج المشاكل كلها اختفت وانتهت".



