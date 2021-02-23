رحلة رندا وكارم بدأت.. هنا الزاهد مع محمود عبد المغني من حلوة الدنيا سكر

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعبها عبر انستجرام، فيديو لها، مع الفنان محمود عبد المغني، من مسلسلهما الجديد "حلوة الدنيا سكر".

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو : "راندا الجيار مع المعلم صاصا، رحلة رندا وكارم بدأت".



وعلى جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".

خالد تراجع عن تصريحاته سريعا، وقال: تعديل على الپوست السابق:

أولًا شكرًا لمن يتابع مسلسل حلوة الدنيا سكر و شكرًا على رد الفعل الجميل على حدوتة الجريمة لا تفيد بطولة الرائع محمود عبد المغني.

و لكن وجب التوضيح ان ترتيب العمل هو من اختصاص صناع العمل ( حتي لو كانت حكايات منفصله )

سبب غضبي من تغيير الترتيب هو انه مش من حق اي طرف تالت تعديل الترتيب الذي نراه افضل للعمل من وجهة نظرنا المتواضعه من غير حتى مكالمة تليفون و كأن الصناع دول جايين يعبو شرايط كل الغرض منها ان تملأ زمن عرض على الشاشة و السلام.

القصتين بالنسبة لي لا يقلوا جودة عن بعضهم البعض و لكن غضبت لانتهاك حقي في رؤيتي للترتيب الذي من وجهة نظري سيكون افضل للمشاهد وافيد للعمل ككل.

وقد بلغني إعتذار من أحد المسئولين في المحطة مفاده ان ما حدث كان سوء تفاهم غير متعمد.

و رغبة مني في عدم إفساد فرحة القائمين على المسلسل بنجاحه. و عشان الناس دي سواء أبطال أو انتاج او عاملين مالهمش ذنب في اللي حصل ده.

فقررت اعتبار ما حدث سوء تفاهم سخيف.

و استكمال اخراج الحلقات المتبقية لكي لا أؤذي أطراف ليس لها دخل في الموقف العجيب.

شكرًا لمن اهتم بالأمر و آسف على الاطالة.



ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية والنصف ظهرًا.



مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندي كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.