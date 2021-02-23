ومش مقبول أبدا إثارة الكلام.. شوبير يعلق على تفاوض الأندية مع مروان محسن

علق الإعلامي أحمد شوبير على تفاوض عدد من أندية الدوري الممتاز، مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في الوقت الحالي، قبل موسم الانتقالات الشتوية.
وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أمير توفيق أنهي طلبات موسيماني بالتعاقد مع مهاجم سوبر إفريقي، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا الوافد الجديد.
وكشفت مصادر خاصة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر إن موسيماني استقر على البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف:" يخشي الجهاز الفني من تجدد إصابة أيمن أشرف خاصة أن المباراة ستقام في أجواء صعبة من رطوبة وضغط جماهيري ".
طب مجرد سؤال لو فرضا مروان محسن مطلوب في الاسماعيلي وسموحه وسيراميكا حيفاوضوه ليلة مباراه في افريقيا للاهلي مع ان الموسم عندنا حيخلص 30/9 وماهو الهدف من اثارة الكلام ده دلوقتي ..مروان لاعب محترم في الاهلي ومش مقبول ابدا اثارة الكلام ده دلوقتي ابدا وطبعا موسم الانتقالات لسه شهر 9?— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 22, 2021