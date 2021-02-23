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فن

معك حبيبي.. موديل إعلان عطر عمرو دياب تكشف حبها له

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:58 ص
موديل اعلان عطر عمرو
موديل اعلان عطر عمرو دياب
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد طرح إعلان عطر الفنان عمرو دياب، الجديد، بعد ظهوره مع واحدة من 3 موديلات بلقطات لافتة في حمام السباحة. 

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، صورا لهذه الموديل معلقين بعدة تعليقات طريفة على لقطاتها مع عمرو دياب، متسائلين عن هويتها. 

وتبين انها موديل روسية تدعى «نيكا ماريانا»، تبلغ من العمر 30 عاما، وهي المرة الأولى التي تظهر مع عمرو دياب في كليباته.

وفي أول تعليق لها بعد طرح إعلان عطر عمرو دياب، نشرت نيكا ماريانا، صورتها مع الهضبة، وعلقت بالانجليزية: «كان من الرائع العمل معك حبيبي في هذا المشروع الرائع .. تهانينا على العطر الجديد» وأشارت له في التعليق. 

تعليق نيكا ماريانا، على الصورة وكتابتها حبيبي بالأحرف الانجليزية هكذا «habibi» يشير إلى حبها لعمرو دياب، ولكن لم توضح طبيعة هذا الحب في تعليقها كاملا.
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