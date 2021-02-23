الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

خرجوا للتنزه والفرحة، لم يعلموا أنها ستكون اللحظات الأخيرة في حياتهم، ذهبوا على متن مركب لصيد الأسماك في عرض بحيرة مريوط بالإسكندرية، فاصطاتهم مياه البحرة واحد تلو الآخر بعد ان انقلب بهم مركب في المياه ليلفظ 7 منهم أنفاسهم الأخيرة، وتتمكن القوات من إنقاذ 5 آخرين، وجار البحث عن 8 غرقى آخرين.. أنها مشاهد مأساوية لـ" مركب الموت " عاشتها محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية.





تفاصيل غرق مركب ببحيرة مريوط بالإسكندرية

"لسه في 8 جثث غرقى لحد دلوقتي مش عارفين نوصلهم".. كلمات عبر بها محمد أحد شهود العيان مشارك في إنقاذ الضحايا، مطالبا كافة المسئولين بسرعة إمدادهم بفرق إنقاذ وديناموا لإضاءة عرض البحيرة لتسيهل عملية الرؤية للغواصين.





الغرقى جميعهم من أسرة واحدة، ومعظمهم أطفال ونساء كانوا في ذردة - وهي رحلة لصيد الأسماك - من أجل التنزة، وهذا ما أكده محمد قائلا: "قوات الإنقاذ والغواصين انتشلوا 12 شخص، وباقي 8 في عرض البحيرة جميعهم من أسرة واحدة".





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فين الكشافات.. محتاجين مساعدة

"فين الكشافات؟!" تساؤلا بنبرة من الحزن وقلة حيلة طرحه الدكتور رأفت حمزة، أحد الغواصين المشاركين في عملية الإنقاذ، في بداية حديثه لـ" صدى البلد" منتقدا عدم وجود إضاءات لهم بمحيط موقع غرق المركب تسهل لهم عملية الرؤية من أجل انتشال 8 جثث غرقى في عرض البحيرة حتى الآن، مضيفا: "أنا بستغيث وبناشد كل الغواصين سرعة الحضور إلى موقع الحادث، البحيرة صغيرة ونستطيع انتشال باقي الجثث في حالة وجود كشافات".





مشاهد حزينة من غرق مركب الإسكندرية

مشهد أليم ارتسم بمحيط موقع الحادث، وذلك حينما طفت أحذية ومتعلقات الغرقى على سطح مياه البحيرة.. وهذا ما وصفه رأفت حمزة: "الوضع جوة صعب ويقطع القلب.. شباشب ومتعلقات الضحايا كلها على سطح الميه.. محتاجين ضوء وان شاء الله هنقدر نطلع الـ 8 جثث اللي فاضلين".





وأضاف "حمزة": "اتمنى اننا نطلعهم قبل الفجر قبل التيار ما يشد .. المكان سهل جدا في حدود 5 كيلو.. وعندي أمل كبير أننا نطلعهم قبل الفجر إن شاء الله.. بس محتاجين دعم وتكاتف من الجميع، وهناك 3 مناطق بها شبك أتوقع أن يكون بها جثث للضحايا".





سبب غرق مركب الإسكندرية

المركب غرقت بسبب جسر قريب من سطح المياه لم يظهر جيدا أمام سائقها فاصطدم بها فانقلبت مع زيادة سرعة الرياح وعلى متنها نحو 20 شخصا من أسرة واحدة بحسب ما أكده مراجع مطريد كامل، أحد أفراد العرب القاطنين بالمنطقة.





وقال "كامل": "المركب كانت عائدة من الذردة في وقت متأخر من مساء اليوم وانعدمت الرؤية فاصطدمت المركب بجسر مختفي مع سوء الأحوال الجوية أدى إلى إنقلابها في عرض البحيرة".





ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب غرب محافظة الإسكندرية. سادت حالة من الحزن الشديد بالإسكندرية بعد تعرض مركب يقل 17 شخصا للغرق، في الملاحات بمنطقة الهوارية





أول تعليق من محافظ الإسكندرية على حادث غرق المركب

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع جهود الأجهزة المعنية تتكاتف من أجل انتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط.





وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق مركب تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.









وأوضح المحافظ أنه تم إتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.





وقال المحافظ أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة. وأضاف أن الحادث نتج عنه حتي الآن ٥ وفيات و٥ مصابين وتم نقلهم جميعا إلي مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين.





وأشار محجافظ الإسكندرية إلي أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقي أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.