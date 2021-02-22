انتشال 7 جثث فقط.. غرق مركب صيد غرب الإسكندرية.. تفاصيل

شهدت مدينة الإسكندرية غرق مركبي صيد في إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية، وعلى متنهما 17 شخصًا، بينهم أطفال.





وانقلب المركبان أثناء عودتهما من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام الخاص بهم يسمى ذرده.





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وقالت مصادر بالإنقاذ النهري، إنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن، ويجرى الآن محاولات البحث عن الباقيين.





وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثانٍ، يفيد بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 17 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع ابومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.





وتوجهت على الفور قوات الإنقاذ النهري وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولي حي العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.





وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجري البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.