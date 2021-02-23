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محافظات

مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:56 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتشال 8 غرقى في واقعة غرق مركبي، وأن عمليات البحث مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن تجهيز أربع مستشفيات وهم العامرية وبرج العرب ورأس التين.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد أعداد المفقودين في حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط أمام استاد برج العرب، حتى الان، مضيفا ان مركب الصيد صغيرة كان عليها أعداد كبيرة من المواطنين، لم يتم حصر حتى الآن.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم الدفع بأربع وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى، واربع سيارات اسعاف، وتجهيز 4 مستشفيات بمحيط الواقعة.

وقد توجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع غرق مركب الصيد بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، والذي أسفر عن غرق عدد من المواطنين.
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