مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتشال 8 غرقى في واقعة غرق مركبي، وأن عمليات البحث مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن تجهيز أربع مستشفيات وهم العامرية وبرج العرب ورأس التين.





وأشار إلى أنه لم يتم تحديد أعداد المفقودين في حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط أمام استاد برج العرب، حتى الان، مضيفا ان مركب الصيد صغيرة كان عليها أعداد كبيرة من المواطنين، لم يتم حصر حتى الآن.





وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم الدفع بأربع وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى، واربع سيارات اسعاف، وتجهيز 4 مستشفيات بمحيط الواقعة.



