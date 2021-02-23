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حوادث

ندب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب اشتعال النيران في شقة بالخانكة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:45 ص
الحريق
الحريق
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بندب خبراء المعمل الجنائى لفحص شقة سكنية في قرية القلج بالخانكة؛ لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بها، وحصر الخسائر والتلفيات، ومدى تأثر العقار الكائن به الشقة بالحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج بالخانكة دون خسائر بالأرواح.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بالدور الرابع بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أصحاب الشقة بداخلها خلال وقت الحريق ووجودهم جميعا في عملهم.

كما تبين أن الحريق التهم محتويات المطبخ وجزءا من غرفة النوم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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