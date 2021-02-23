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أخبار العالم

بوابات ذكية بدون مستندات سفر.. إجراء إماراتي جديد بشأن القادمين إلي البلاد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:21 ص
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل

 

أعلنت  الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي عن دخول  الخدمة السلسة للبوابات الذكية - البالغ عددها 122 بوابة  المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي - حيز التنفيذ. 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛  فقد بينت الإدارة أن الخدمة السلسة ستمكن المسافرين المسجلين مسبقًا في النظام المرور عبرها من خلال بصمة العين مع الوجه ومن دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر. 

وتعتمد الخدمة الجديدة علي النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف إليهم من خلال بصمة العين مع الوجه في مدة لا تتجاوز 5 ثوانٍ.

وأشارت الي ان رحلة المسافر الذكية تبدأ منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة والتسجيل المسبق ومن ثم العبور عبر البوابات الذكية في صالة المغادرة، ليعيش تجربة المسافر الأكثر حيوية وتطورًا في العالم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات المرور عبر منطقة الجوازات في مطارات دبي وتوفير تجربة سفر سلسة.

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