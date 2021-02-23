بايرن ميونخ يسعى للتخلص من كبوته أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا





وأسفرت كبوة بايرن ميونخ المحلية، عن إحياء الصراع على لقب الدوري، حيث اقتصر الفارق مع لايبزيج، صاحب المركز الثاني، على نقطتين، بعد تعادل الفريق البافاري 3-3 مع أرمينيا بيليفيلد، والهزيمة 2-1 على يد آينتراخت، ليفقد بايرن خمس نقاط متتالية، في رحلة الدفاع عن لقب البوندسليجا.





ويخشى دفاع البايرن قوة خط هجوم لاتسيو الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي، برصيد 43 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، خاصة شيرو إيموبيلي الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف بالبطولات المحلية في الموسم الماضي، بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق هدفين فقط على ليفاندوفسكي، الذي حل في المركز الثاني.





ويفتقد الفريق البافاري لجهود كل من، دوجلاس كوستا وكورينتين توليسو وبنيامين بافارد وتوماس مولر ونيانزو كواسي وسيرجي جنابري وألكسندر نوبل.

بينما شهد القائمة استدعاء: مانويل نوير، هوفمان، نيكلاس سولي، جوشوا كيميتش، خافي مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي، ليروي ساني، تشوبو موتينج، جيروم بواتينج، ليون جوريتسكا، ألفونسو ديفيز، بونا سار، لوكاس هيرنانديز، مارك روكا، ديفيد ألابا، كينجسلي كومان، جمال موسيالا.

ويتطلع بايرن ميونخ الذي حصل على نقطة واحدة، من آخر مباراتين خاضهما في الدوري الألماني، إلى تخطي كبوته المحلية، عن طريق استعادة مسيرته الرائعة، في رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.