حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على الطريق الدئري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري أعلى مناطق الكونيسة بالجيزة في الإتجاهين.





كذلك يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق باسوس في القادم من الطريق الزراعي.





بينما تظهر كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.





فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، وكذلك محور المريوطية، ومناطق المعادي والقاهرة الجديدة.





وتظهر كثافات مرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في القادم من مناطق شبرا الخيمة وحتى التقاطع مع الطريق الدائري.





وتستقر حركة الطرق الصحراوية بدون تأثيرات، حيث تستقر الحالة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك الطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والسويس الصحراوي.





ويشهد الطريق الدائري الإقليمي استقرار في الحالة المرورية، لا سيما استقرار الحركة على محوري روض الفرج والضبعة، وكذلك طرق محافظة جنوب سيناء.





كذلك تستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي.



