الضرائب: الممول يتحمل مسئولية البيانات المقدمة للمصلحة عبر المنظومة الإلكترونية

شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة أن يقوم الممول بالإحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة المرور لهذا البريد، والذى أنشأ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني ، هذا العام ،وذلك نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى ،واستخدام كافة خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة ، ونظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول والمصلحة.





وأوضح أن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلال هذا الحساب تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب، مؤكدًا على تحمل الممول كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه باعطاءه تلك البيانات السرية لأي احد وأن المصلحة تخلي مسؤليتها القانونية تماما عن أية تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.





وقال " عبد القادر " إن بعض الممولين لايحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدم في اول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه ، حيث أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار الا بنفس البريد الالكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى ، مشددا على ضرورة قيام الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لانه سيحتاج إلى نفس الايميل عند تقديم اقراره في الأعوام التالية.





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وأكد " عبد القادر " على ضرورة عدم تعامل الممول مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك ، لما قد يسببه تداول البريد الإلكترونى والرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، من حدوث مخاطر عديدة.





وأوضح أن المصلحة تقدم التوعية والدعم المجانى لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات من خلال فرق الدعم الفنى المتواجدة داخل مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية لمساعدة الممول فى تسجيل حسابه على المنظومة الإلكترونية والرد على كافة الإستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد الضريبى.





ولفت إلى إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية ، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة ، هذا بالإضافة إلى فيديوهات التوعية البسيطة التى تقدمها المصلحة من خلال قناة اليوتيوب التابعة لها ، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة .



