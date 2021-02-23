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حوادث

ضبط هارب من 32 حكمًا قضائيًا في سوهاج

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ثلاثيني مطلوب التنفيذ عليه في 32 حكمًا قضائيًا، بمركز طما شمالي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بضبط (محمود. ح - 34 عامًا - حاصل على بكالوريوس - ويقيم دائرة المركز)، مطلوب للتنفيذ عليه في 30 حكمًا جزئيًا و2 حكم مستأنف بإجمالي 32 حكم مُتعدد تبديد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُدان.


وكانت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير المديرية، قد كثفت حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.

وحرصًا على سلامة المواطنين ولانتشار المواد المُخدرة بين سائقي الطرق بسوهاج، دشن مرور المحافظة حملة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المُخدرة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُتعاطين بينهم.

وأسفرت الحملة يوم الأحد الموافق ٢١ فبراير من العام الجاري عن سحب ٢٥ عينة وثبوت إيجابية عينتين من بينها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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