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الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:28 م
طريقة عمل العدس
طريقة عمل العدس
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حياة عبد العزيز
العدس من الأكلات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم، وتقوية المناعة في فصل الشتاء، فهو مليء بالعناصر الغذائية، لاحتوائه على مكونات طبيعية كالبصل والطماطم والجزر والليمون.


ونستعرض خلال السطور التالية وصفات مختلفة لعمل العدس.


العدس بالبرغل
البرغل من المكونات التي يمكن إدخالها عند طهي العدس، فهي طريقة جديدة تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة الأخرى حتى يكتمل طهيها.
المكونات:
2  كوب عدس.
كوب برغل.
3 كوب ماء.
2 بصلة.
4 ملاعق زيت زيتون.
بقدونس.
بصل أخضر.




طريقة عمل العدس بالبرغل
1- غسل العدس جيدًا وازالة الشوائب منه، اسلقيه على نار متوسطة حتى النضج، ثم صفيه من الماء.
2- ضعي البصل في زيت الزيتون على النار حتى يذبل.
3- أضيفي الماء والملح إلى البصل، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان. 
5- ضعي العدس في البصل والماء مع التقليب جيدا.
6- حمصي البرغل حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم أضيفيه إلى العدس والبصل وقلبي جيدًا، واحرصي على أن يكون الماء أعلى من سطح البرغل والعدس بـ (3مل).
7- اتركي الوعاء يغلي وغطيه لمدة نصف ساعة.
8- وضع العدس في أطباق ويقدم ساخن.


العدس بالخضراوات 
يحتاج إعداد العدس إلى مزج بعض الخضروات المفيدة لصحة الجسم، التي تمده بالطاقة والحرارة.


مقادير شوربة العدس
1 كيلو عدس مسلوق
 ملح 
3 بصل مفروم
3 جزر مفروم 
2 بطاطس مفروم
2 طماطم مفروم بدون قشر
 2 لتر مرقة 
1 مكعب زبدة 
ربع كوب كريمة 


طريقة تحضير شوربة العدس
1- ضعى كل المكونات في الحلة ويترك لينضج لمدة 25 دقيقة، وارفعى الخليط.

2- اضربيه في الخلاط أو بالخلاط اليدوى وأضيفى الكريمة مع مكعب الزبدة وتقلب جيدا ثم تقدم.
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