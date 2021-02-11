العدس بالأرز البسمتي على الطريقة المغربية

تقدم الشيف مفيدة عثمان المغربية طريقة جديدة لعمل العدس بالارز البسمتي بمذاق لا يقاوم ينتسب الجميع من الأطفال لكبار السن وبشكل مفيد ومغذي وبالسعرات الحرارية.

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مقادير العدس بالأرز البسمتي

1 كوب أرز بسمتي

6 أكواب ماء ، مقسمة ، بالإضافة إلى المزيد لشطف الأرز

2 ملاعق صغيرة ملح مقسمة

1/4 كوب بقدونس مفروم طازج

1/4 كوب شبت مقطع

1/4 كوب زبيب ذهبي أو توت بري مجفف أو كشمش

2 ملاعق كبيرة نعناع طازج ، مقسم

1/4 كوب زيت زيتون مقسم

3 حبات شمندر حمراء متوسطة ، مطبوخة حتى تنضج

2 ملاعق كبيرة خل بلسمي

2 كوب عدس أخضر فرنسي

1/2 كوب كراث مقطع أبيض فقط

1 كوب من الخضر الطازجة

طريقة عمل العدس بالأرز البسمتي:

يقشر البنجر ويقطع إلى مكعبات بحجم 1/4 بوصة. ضعي في وعاء متوسط ​​الحجم وأضيفي الخل البلسمي وملعقة النعناع المتبقية. يقلب جيدا وتوضع جانبًا.

في قدر متوسطة الحجم ، غطي العدس بما تبقى من 4 أكواب ماء. يُغلى المزيج ويُطهى من 10 إلى 12 دقيقة أو حتى ينضج العدس. تصرف. في مقلاة كبيرة ، سخني ما تبقى من ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على نار متوسطة. يضاف الكراث وملعقة الملح المتبقية. يُقلى حتى يصبح الكراث شفافًا ، حوالي 5 دقائق. يضاف العدس المطبوخ و بهارات، طعم التوابل.