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مرأة

العدس بالأرز البسمتي على الطريقة المغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:00 م
توقف عن التفكير في
توقف عن التفكير في مضغ تناول الطعام في وعاء العدس بالارز الب
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف مفيدة عثمان المغربية طريقة جديدة لعمل العدس بالارز البسمتي بمذاق لا يقاوم ينتسب الجميع من الأطفال لكبار السن وبشكل مفيد ومغذي وبالسعرات الحرارية.

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مقادير العدس بالأرز البسمتي

1 كوب أرز بسمتي
6 أكواب ماء ، مقسمة ، بالإضافة إلى المزيد لشطف الأرز
2 ملاعق صغيرة ملح مقسمة
1/4 كوب بقدونس مفروم طازج
1/4 كوب شبت مقطع
1/4 كوب زبيب ذهبي أو توت بري مجفف أو كشمش
2 ملاعق كبيرة نعناع طازج ، مقسم
1/4 كوب زيت زيتون مقسم
3 حبات شمندر حمراء متوسطة ، مطبوخة حتى تنضج
2 ملاعق كبيرة خل بلسمي
2 كوب عدس أخضر فرنسي
1/2 كوب كراث مقطع أبيض فقط
1 ملعقة كبيرة بهارات
1 كوب من الخضر الطازجة
الصلصة

طريقة عمل العدس بالأرز البسمتي:

في وعاء متوسط ​​، غطي الأرز بالماء واتركيه لمدة 15 دقيقة. حفيف الأرز واستنزاف. أضف المزيد من الماء ، حفيفه وصفيه مرة أخرى. كرر حتى يصبح ماء الشطف صافيًا تمامًا.

في قدر متوسط ​​الحجم ، يُمزج الأرز المغسول مع 2 كوب ماء وملعقة صغيرة ملح. يُترك على نار خفيفة ويُطهى حتى يصبح طريًا، حوالي 20 دقيقة. عندما ينضج ، يصفى الأرز ويشطف بالماء البارد. عندما يبرد الأرز ، ينقل إلى وعاء متوسط ​​الحجم ويضاف البقدونس والشبت والزبيب وملعقة كبيرة من النعناع. رشي عليها ملعقتان كبيرتان زيت زيتون واتركيه جانبًا.

يقشر البنجر ويقطع إلى مكعبات بحجم 1/4 بوصة. ضعي في وعاء متوسط ​​الحجم وأضيفي الخل البلسمي وملعقة النعناع المتبقية. يقلب جيدا وتوضع جانبًا.

في قدر متوسطة الحجم ، غطي العدس بما تبقى من 4 أكواب ماء. يُغلى المزيج ويُطهى من 10 إلى 12 دقيقة أو حتى ينضج العدس. تصرف. في مقلاة كبيرة ، سخني ما تبقى من ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على نار متوسطة. يضاف الكراث وملعقة الملح المتبقية. يُقلى حتى يصبح الكراث شفافًا ، حوالي 5 دقائق. يضاف العدس المطبوخ و بهارات، طعم التوابل.

تجميع الأطباق: يُقسّم مزيج العدس والأرز والبنجر والخضار على 4 أوعية للتقديم.

معلومات غذائية عن العدس

لكل وجبة: لكل وجبة (الوصفة الكاملة): 557 سعرة حرارية (نسبة السعرات الحرارية من الدهون، 32)، 17 جراماً بروتين، 80 جرامًا كربوهيدرات ، 13 جرام ألياف، 20 جرام دهون إجمالية (3 جرام مشبعة)، بدون كولسترول، 793 ملليجرام صوديوم .

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