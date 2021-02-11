العدس بالأرز البسمتي على الطريقة المغربية

تقدم الشيف مفيدة عثمان المغربية طريقة جديدة لعمل العدس بالارز البسمتي بمذاق لا يقاوم ينتسب الجميع من الأطفال لكبار السن وبشكل مفيد ومغذي وبالسعرات الحرارية.
مقادير العدس بالأرز البسمتي
1 كوب أرز بسمتي
6 أكواب ماء ، مقسمة ، بالإضافة إلى المزيد لشطف الأرز
2 ملاعق صغيرة ملح مقسمة
1/4 كوب بقدونس مفروم طازج
1/4 كوب شبت مقطع
1/4 كوب زبيب ذهبي أو توت بري مجفف أو كشمش
2 ملاعق كبيرة نعناع طازج ، مقسم
1/4 كوب زيت زيتون مقسم
3 حبات شمندر حمراء متوسطة ، مطبوخة حتى تنضج
2 ملاعق كبيرة خل بلسمي
2 كوب عدس أخضر فرنسي
1/2 كوب كراث مقطع أبيض فقط
1 ملعقة كبيرة بهارات
1 كوب من الخضر الطازجة
الصلصة
طريقة عمل العدس بالأرز البسمتي:
في وعاء متوسط ، غطي الأرز بالماء واتركيه لمدة 15 دقيقة. حفيف الأرز واستنزاف. أضف المزيد من الماء ، حفيفه وصفيه مرة أخرى. كرر حتى يصبح ماء الشطف صافيًا تمامًا.
في قدر متوسط الحجم ، يُمزج الأرز المغسول مع 2 كوب ماء وملعقة صغيرة ملح. يُترك على نار خفيفة ويُطهى حتى يصبح طريًا، حوالي 20 دقيقة. عندما ينضج ، يصفى الأرز ويشطف بالماء البارد. عندما يبرد الأرز ، ينقل إلى وعاء متوسط الحجم ويضاف البقدونس والشبت والزبيب وملعقة كبيرة من النعناع. رشي عليها ملعقتان كبيرتان زيت زيتون واتركيه جانبًا.
يقشر البنجر ويقطع إلى مكعبات بحجم 1/4 بوصة. ضعي في وعاء متوسط الحجم وأضيفي الخل البلسمي وملعقة النعناع المتبقية. يقلب جيدا وتوضع جانبًا.
في قدر متوسطة الحجم ، غطي العدس بما تبقى من 4 أكواب ماء. يُغلى المزيج ويُطهى من 10 إلى 12 دقيقة أو حتى ينضج العدس. تصرف. في مقلاة كبيرة ، سخني ما تبقى من ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على نار متوسطة. يضاف الكراث وملعقة الملح المتبقية. يُقلى حتى يصبح الكراث شفافًا ، حوالي 5 دقائق. يضاف العدس المطبوخ و بهارات، طعم التوابل.
تجميع الأطباق: يُقسّم مزيج العدس والأرز والبنجر والخضار على 4 أوعية للتقديم.
معلومات غذائية عن العدس
لكل وجبة: لكل وجبة (الوصفة الكاملة): 557 سعرة حرارية (نسبة السعرات الحرارية من الدهون، 32)، 17 جراماً بروتين، 80 جرامًا كربوهيدرات ، 13 جرام ألياف، 20 جرام دهون إجمالية (3 جرام مشبعة)، بدون كولسترول، 793 ملليجرام صوديوم .