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أبرزها خضار شعبي بالبيوت المصرية.. أخصائية تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة

الأحد 03/يناير/2021 - 03:46 م
اخصائية تغذية تقدم
اخصائية تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة
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حياة عبد العزيز
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بعض النصائح حول تناول بعض الأكلات والمشروبات التي يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة بـ عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلقت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، على ما يتم تداوله، قائلة: "إن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية مناعة الجسم بسبب احتوائها على عناصر غذائية معينة وبالتالي تساعد على الحماية من العدوى والأمراض".

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وقدمت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، من خلال حديثها لـ "صدى البلد"، الأغذية التي تساعد على تقوية المناعة.

1- اللوبيا والفاصوليا الجافة
تحتوى على الكربوهيدرات معقدة التركيب والتى تحافظ على مستوى الجلوكوز فى الدم ثابتا لفترة طويلة، وتشير دراسات عديدة إلى دور ما تلعبه فى مكافحة سرطان القولون.

2- اللوز
حفنة من اللوز (٢٠ حبة) تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامين هـ مضاد الأكسدة الفعال خلال اليوم وتخفض من معدل الكولستيرول الضار (LDL) إذ إنه مصدر غني بالدهون الجيدة المقاومة للتفاعلات الالتهابية (أمراض المناعة وأمراض شرايين القلب التاجية على سبيل المثال). 

3- الأفوكادو 
ثمرة غنية بالدهون النباتية الجيدة إلى جانب أنها مصدر ممتاز لحامض الفوليك (الفوليات) أحد أعضاء مجموعة فيتامين ب المركب.

4- البنجر
 تلك الجذور النباتية ذات اللون المميز تحتوى على مضادات قوية للأكسدة: مثل الإنتوسبانين والبياتابين معروفة بفاعليتها فى مقاومة هرم الخلايا.

5- الفراولة
تنتمى للخضراوات عكس ما يتصور الجميع بأنها فاكهة، تحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية phytachemicals.
أبرزها خضار شعبي بالبيوت المصرية.. أخصائية تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة
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