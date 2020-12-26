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تسجيل 23 صنف خضار.. احمد موسى: ننتج سلالات مصرية من التقاوي لتوفير أمن غذائي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن علماء وزارة الزراعة عملوا لفترات طويلة من أجل إنتاج سلالات مصرية خالصة من تقاوي الطماطم  والخضروات في مصر .

وأضاف  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" علماء مصر يعملون في مشروع قومي لتوفير أمن غذائي حقيقي للدولة المصرية ". 


وأكمل الإعلامي احمد موسى:"   الرئيس السيسي يرغب في توفير أمن غذائي لمصر من الخضروات والفاكهة"، مضيفا:" مصر تمتلك علماء وعقول قادرة على استنباط الخضروات المصرية وتم تسجيل 23 صنف خضار بأيادي مصرية كنا نستوردها من الخارج ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  السيد القصير وزير الزراعة  اجرى جولة خاصة معنا في مشاريع الري الحديث في محافظة القليوبية ".

ولفت الإعلامي احمد موسى:" الري الحديث يوفر في كمية المياه التي يتم استخدامها في  ري المحاصيل، مضيفا:" الدولة المصرية تعمل على انتاج سلالات مصرية خالصة من  بذور الخضروات"."
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