تسجيل 23 صنف خضار.. احمد موسى: ننتج سلالات مصرية من التقاوي لتوفير أمن غذائي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن علماء وزارة الزراعة عملوا لفترات طويلة من أجل إنتاج سلالات مصرية خالصة من تقاوي الطماطم والخضروات في مصر .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" علماء مصر يعملون في مشروع قومي لتوفير أمن غذائي حقيقي للدولة المصرية ".









وأكمل الإعلامي احمد موسى:" الرئيس السيسي يرغب في توفير أمن غذائي لمصر من الخضروات والفاكهة"، مضيفا:" مصر تمتلك علماء وعقول قادرة على استنباط الخضروات المصرية وتم تسجيل 23 صنف خضار بأيادي مصرية كنا نستوردها من الخارج ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السيد القصير وزير الزراعة اجرى جولة خاصة معنا في مشاريع الري الحديث في محافظة القليوبية ".





ولفت الإعلامي احمد موسى:" الري الحديث يوفر في كمية المياه التي يتم استخدامها في ري المحاصيل، مضيفا:" الدولة المصرية تعمل على انتاج سلالات مصرية خالصة من بذور الخضروات"."