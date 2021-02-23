ضبط عاطل وبحوزته 24 طربة حشيش بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل بناحية قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بالدقهلية وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت ٢٤ طربة حشيش قبل بيعه.



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المدعو " محمد م ص ع " 23 عاما عاطل ومقيم قريه صهرجت الصغرى دائرة مركز اجا، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أمام القرية محل إقامته وبحوزته 24 طربه حشيش ومبلغ مالى 620 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة التجارة غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة وقيد المحضر برقم 2976 لسنه 2021 جنايات مركز شرطة أجا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .