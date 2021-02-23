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رياضة

15 دقيقة تعادل سلبي.. درجة الحرارة تمنح سيبما التنزاني التفوق على الأهلي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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محمد سمير
سيطر التعادل السلبي علي أحداث الربع ساعة الأولى من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

بدأت المباراة بمحاولات للضغط من جانب لاعبي سيمبا لخطف هدف مبكر أمام الأهلي مستفيدين مع عامل الأرض والجمهور وارتفاع درجة الحرارة.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول محاولات لاعبي سيمبا على مرمى الأهلي بعد اختراق دفاعات الأهلي إلا أن محمد الشناوي تصدى للكرة ودافع عن مرماه ثم سقط على الأرض وتلقى العلاج.

وحاول لاعب الأهلي الوصول الى مرمى سيبما في الدقيقة التاسعة، بعد ركلة حرة للنادي الأهلي سددها محمود وحيد أنقذها مانولا حارس مرمى سيمبا.

ويدخل الأهلي مباراته اليوم متصدرًا لجدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا الذي حل ثانيًا، ثم يتواجد فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث يليه المريخ السوداني في المرتبة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.
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