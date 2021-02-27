الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

أسماء أيام الأسبوع في عدد من اللغات مقتبسة من إسماء الكواكب في علم التنجيم الهلنستي، أو أسماء الآلهة المعاصرة، وهذا النظام أدخل في الإمبراطورية الرومانية خلال العصور القديمة المتأخرة. وفي بعض اللغات الأخرى يتم تسميه أيام الأسبوع بأسماء الآلهة إبتدأً من يوم الأحد أو الأثنين.





وفي المعيار الدولي ايزو 8601، يبدأ الأسبوع بيوم الأثنين.









السبت (بالإنجليزية: Saturday)‏ وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية (diēs saturnī) أي يوم ساتورن، وسمي هكذا نسبة إلى ساتورن (Saturn) إله الزراعة عند الرومان.





الأحد (بالإنجليزية: Sunday)‏ أصلها من الكلمة الإنجليزية القديمة ساننديج (Sunnandæg) أي يوم الشمس، وهي مترجمة عن اسم اليوم اللاتيني (dies solis).





الاثنين (بالإنجليزية: Monday)‏ اشتقت من الكلمة الإنجليزية القديمة مونانديج (Mōnandæg) أي يوم القمر، وهي مترجمة من الكلمة اللاتينية (dies lunae).





الثلاثاء (بالإنجليزية: Tuesday)‏ أخذت أيضًا من الكلمة الإنجليزية القديمة تيوازديج (Tīwesdæg) أي يوم تير (Tyr) والمعروف أيضًا ب (Tiw وTew وTiu) وهو إله الشمال للمواجهات الفردية والأمجاد البطولية في الأساطير الاسكندينافية. الاسم مستوحى من اسم اليوم اللاتيني (dies Martis) أي يوم مارس الذي كان اله الحرب عند الرومان.





الأربعاء (بالإنجليزية: Wednesday)‏ وهي كلمة مشتقة من الإنجليزية القديمة وانزديج (Wōdnesdæg) أي يوم وودين (Woden) – أو كما يعرف أيضا ب أودين - والذي هو كبير الآلهة عند الاسكندينافيين، كما أنه إله بارز عند الأنغلو - ساكسون في إنجلترا. استوحيت الكلمة من اسم اليوم اللاتيني (dies Mercurii) أي يوم ميركوري، إله التجارة والتواصل بين البشر والآلهة عند الرومان.





الخميس (بالإنجليزية: Thursday)‏ من الإنجليزية القديمة ثنرازديج (Þunresdæg) أي يوم ثونور. وثونور (أو ثور) (Thor) هو إله الرعد عند الجرمان والاسكندينافيين. استوحي الاسم من اسم اليوم اللاتيني (dies Iovis) أي يوم جوبيتر، كبير الآلهة عند الرومان.





الجمعة (بالإنجليزية: Friday)‏ مشتقة من الإنجليزية القديمة فريجدايج (Frigedæg) أي يوم فريج (Frige). والتي هي إلهة الجمال عند الجرمان وتعد تقمصاَ للآلهة الاسكندينافية فريج (Frigg). أخذ من اسم اليوم اللاتيني (dies Veneris) أي يوم فينوس، إلهة الجمال والحب والجنس عند الرومان.







