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محافظات

«صحة كفر الشيخ» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا للحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال 2021م؛ لمناقشة خُطة عمل الفرق أثناء الحملة وكيفية الوصول إلى العدد المستهدف من التطعيم.

وحضر الاجتماع الدكتورة فيديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي بكفر الشيخ، والدكتور محمد خيرى الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتور محمد فوزى ومحمد أمين، مشرفي الوزارة، وبحضور مشرفي المديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري الطب الوقائي ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع، زيادة أعداد الفرق لمواجهة صعوبة التنقل واتساع رقعة المحافظة مع الأخذ في الاعتبار كونها محافظة ساحلية وتعرضت إلى موجة من الطقس السيئ في جميع الانحاء.

كما أكدت الدكتورة سوسن سلام، على ضرورة العمل من أجل أن تستمر مصر خالية من مرض شلل الأطفال وأن يعمل جنود الطب الوقائي بأقصى طاقتهم لضمان تطعيم جميع الأطفال، مشيرة إلى أن أطفال اليوم هم أمل الأمة وعماد المستقبل.
«صحة كفر الشيخ» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
«صحة كفر الشيخ» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
«صحة كفر الشيخ» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
«صحة كفر الشيخ» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
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