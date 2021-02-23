آخر أسعار الخضراوات والأسماك بالأسواق .. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والسمك فى سوق الدقي، حيث انخفضت أسعار الخضراوات وارتفعت الأسماك بعض الشيء.





في البداية قال عم رجب تاجر خضروات بسوق الدقي انخفضت أسعار الخضروات الفترة الحالية، حيث إن سعر الطماطم 5 جنيهات والخيار 6 جنيهات والفلفل الرمي 8 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والبصل 6 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات وورق العنب 50 جنيها والليمون 25 جنيها.





وأضاف رجب أن البسلة ب8 جنيهات والكابوتشة ب5 جنيهات والخس 3 جنيهات والفاصوليا ب15 جنيه والبنجر 10 جنيهات والفلفل الحامي 10 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات.



