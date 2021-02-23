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محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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احمد علي
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المباراة الختامية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الغربية في نسخته الثامنة بين فريقي مركز شباب شبرا ملس ومركز شباب بلقينا .

وانتهت المباراة بفوز فريق شبراملس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي ١/١، وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ و أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

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وحرص "رحمي"، قبل بداية المباراة على النزول لأرض الملعب وتحية لاعبي الفريقين والحكام، وعقب انتهاء المباراة، قام المحافظ بتسليم الكأس والميداليات للجنة التحكيم والمركزين الثالث والثاني والفريق الفائز.

يُذْكَر أن الفريق الفائز سوف يشارك في مسابقة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة
محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة
محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة
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