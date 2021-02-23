توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.





ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعاية الأساسية لتنفيذ تلك القوافل التي تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة



