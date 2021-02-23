ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:22 م
قافلة طبية
قافلة طبية
Advertisements
احمد علي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعاية الأساسية لتنفيذ تلك القوافل التي تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

أوضحت الدكتورة نشوي ماذن مدير إدارة الرعايه الاساسيه أنه قد تم إجراء الكشف الطبي علي اكثر من 600 موطنا بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة اليوم الثلاثاء بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات وذلك لتقديم  أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بمختلف المناطق.
توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات
توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات
توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات
توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 600 مواطن بقرية كفر حشاد بكفر الزيات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية إلى الفرافرة

لأعمال الصيانة.. انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في خارجة الوادي الجديد

ضمن "حياه كريمة" .. صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني

حياة كريمة | الكشف الطبي لـ371 مواطنا في الوادي الجديد

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية في الفرافرة

قافلة طبية بحي المحروسة للأسر الأكثر احتياجا.. غدا

ترشيحاتنا

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز أناقة حلا شيحة

تدخل سافر في شئون مصر والجزائر.. البرلمان العربي يجدد رفضه القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي

هل سمحت الصين بتفشي كورونا عمدا؟.. وثيقة مسربة عن الصحة العالمية تكشف مفاجآت

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفي نفسك وقوي مناعتك .. فوائد مذهلة لتناول البصارة في ظل الطقس البارد

رسميا .. إطلاق مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد

خطفت أنظار الكل .. سعر وماركة ساعة عمرو دياب في إعلان العطر