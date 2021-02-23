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ديني

طريقة معرفة انتهاء الحيض للمرأة بسهولة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:12 م
طريقة معرفة انتهاء
طريقة معرفة انتهاء الحيض للمرأة بسهولة.. الإفتاء تكشف عنها
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محمد شحتة
كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الطريقة التي تعرف بها المرأة أن الحيض قد ارتفع ومن ثم يجوز لها أن تغتسل.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، إنه يعرف رفع الحيض، بإحدى طريقتين، من خلال ما يعرف بالقصة البيضاء ،  أو الجفوف.

وأضاف، أمين الفتوى، القصة البيضاء، هي السائل المخاطي الذي ينزل من جسم المرأة ويعد علامة على انتهاء العادة الشهرية، منوها أنه رأتها المرأة ومررت عليها قطنة وخرجت القطنة ملوثة فبذلك يكون الحيض موجود، أما لو خرجت نقية فبذلك تكون قد طهرت.

وأشار إلى أن القطنة لو خرجت صفراء خالصة فيعتبر هذا من جملة الحيض ، وللمرأة أن تنتظر مدة 15 يوم وبعدها يعتبر استحاضة.

وسواس الطهر من الحيض
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "بعد أن أنهيت فترة الدورة الشهرية جاني أفكار باني غير طاهرة خاصة واني وجدت بعض قطرات الدم في الحمام مما زد عندي الفكرة وأنا منذ أسبوعين أعاني من أن كل شيء المسه ليس طاهرا وأحاول تجنب هذه الأفكار فما هو الصواب؟". 

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: الشيطان لا يريد من الإنسان إلا أن يتعسه ويفسد عليه حياته وعلاقته بالله عز وجل حتى يفسد عليه سلامه النفسي

وتابع: الأصل في الأشياء الطهارة يعني لا احكم على شيء بالنجاسة إلا بالتأكد من ذلك وإذا وجدت بقعة دم على الأرض أو على ملابس فان هذه النقطة التي وقع عليها الدم هي فقط النجسة التي يجب تطهيرها وتخلصي من هذا الوسواس الذي سيقودك إلى الأمراض النفسية ويمكن أن يؤدي بك إلى ترك الصلاة بالكلية. 

وأشار الى أن هناك قواعد تحكم ذلك والقاعدة الأولى هي أن اليقين لا يزول بالشك بل يزول باليقين والأصل الطهارة وبالتالي فلا نجاسة إلا بالتأكد من ذلك تماما، القاعدة الثانية هي أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف يعني أي شيء به نجاسة جافة لمس شيء أخر جاف فلا ينجسة، والقاعدة الثالثة أن الحادث يضاف إلى اقرب وقت يعني النجاسة موجودة منذ اكتشافها

أما القاعدة الرابعة فهي مخالفة النفس والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والذكر خاصة اسم الله المقسط.
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