وكيل زراعة الإسماعيلية: مشروع الري الحديث يستهدف 25 ألف فدان

تفقد الدكتور خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إحدي المزارع التي تم تحويل الري فيها من ري غمر الي ري حديث.





أكد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية، أن المشروع يبدأ بمساحة 500 ألف فدان على مستوى الجمهورية منها 25 ألف فدان من الأراضي الرملية بالإسماعيلية، والتي لاتزال تروى بالغمر والطرق التقليدية التي تستهلك كمية كبيرة من المياه، وتتطلب الري بصورة مستمرة، ما يمثل إهدارًا للمياه وأوضح إن طرق الري الحديثة بالرش والتنقيط تساهم في ترشيد استخدام المياه والسماد ويهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية الفدان، وإيجاد مصادر متعددة للمياه، وتحسين شكل وجودة التربة، بجانب تشغيل المصانع التي توفر مستلزمات تنفيذ المشروع وتوفير فرص عمل.





أشار المهندس علي غنيم، مدير عام الشئون الزراعية، أن المديرية نظمت ندوات للمزارعين بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة لشرح طرق الري الحديث، وأهميتها وكيفية استخدامها باعتباره مشروعًا قوميًا يحقق فائدة للمزارعين ويحافظ على جودة التربة، بدلًا من الغمر الذي يسبب مشاكل للأراضي وإهدار المياه، وستتولى المديرية متابعة الطرق التنفيذية للتحويل إلى الري الحديث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحصر الأراضي المخالفة وتصميم شبكات الري طبقًا للمواصفات القياسية، مع استمرار تنظيم ندوات للمزارعين للتوعية المائية والحفاظ على الموارد وطرق التعامل مع الأنظمة.





قال المهندس محمود عبد القادر، مدير إدارة المكافحة، أن نظام الرى الحديث يعطى الأرض ما تحتاجه بالضبط مما يعود بالنفع على الإنتاج، وهذا ما يحتاجه المزارعون، موجها نصيحة للمزارعين باستخدام النظام الجديد فى زراعة الخضراوات وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية، لافتا الي أن النظام الحديث يوفر فى الأسمدة الزراعية، والمبيدات الزراعية ويقلل من الإصابة بالأمراض الفطرية والآفات الزراعية والحشائش وينتج محصولا أعلى فى الجودة عن الرى بالغمر لأنه يعطى الأرض ما تحتاجه فقط؛ حيث كان نظام الرى القديم يعتمد على إغراق الأرض بالمياه ما كان يتسبب فى إنتاج محصول ضعيف، واستهلاك مياه بكمية كبيرة.





أضاف عبد القادر :" تحويل الرى بالغمر للرى الحديث هو اتجاه الدولة، التى تقدم الدعم للمزارع بشتى الطرق فى صورة دعم فنى ودعم تدريبى من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانًا للمزارع، وتوعية المزارع بفوائد الرى الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة والحفاظ على التربة وتوفير مياه الرى".





واشار إلي دور الإرشاد الزراعى، فى توفير المعلومات حول كيفية إدارة شبكات الرى الحديث والممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ، مؤكدا ان مثل هذه المشروعات تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ظل محدودية المياه، خاصة مع الزيادة المضطربة فى السكان، وخطة الدولة نحو التوسع الزراعى.





ويهدف مشروع الري الحديث إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية ، بالوفرة المناسبة فى الأوقات التى تحتاجها الزراعات دون هدر، مما سيوفر من كميات المياه المستخدمة فى الزراعة، وكذلك إمكانية التحول إلى الرى الحديث بالرش والتنقيط بكافة الأراضى الزراعية القديمة، ما يوفر حوالى 25% على الأقل من كميات المياه المستخدمة فى الرى بطريق الغمر.