وصل إلى سنهور .. مشروع حياة كريمة يتواصل بقرى مركز دمنهور

تواصلت اليوم مرحلة العمل الميداني لمبادرة "حياة كريمة"على أرض قرية سنهور بمركز دمنهور، تحت قيادة المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور، وإشراف نبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور.





واستُكملت اليوم أعمال المعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات بها، وهي من ضمن العمليات المدرجة بقرية سنهور بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





يأتي ذلك تنفيذا لرؤية فخامة السيد رئيس الجمهوريه لبرنامج التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ لتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن "مبادرة حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات اللواء /هشام آمنة محافظ البحيرة.





وتواصلت مرحلة العمل الميداني لمعاينة الأراضي والأماكن المخصصة لمشروعات المبادرة وذلك لاستكمال قاعدة البيانات الورقية بما يطابقها على أرض الواقع حيث قام رئيس قرية سنهور بمصاحبة اللجنة بعرض ومطابقة البيانات والأرقام على أرض الواقع استعدادا لمرحلة التنفيذ.