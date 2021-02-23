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محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه المحاسبه أماني الندري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدء أعمال القوافل الطبية المجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة التى نظمتها جمعيه الهلال الأحمر بقريه دهتور مركز زفتى تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة  والقلب والجلدية، والتحاليل الطبية وتوفير كافة الأدوية بالمجان وذلك لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.
وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
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