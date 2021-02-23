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أحمد موسى يناشد رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:41 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجنة التشريعية الأسبوع المقبل.

وأضاف موسى، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه :"عايزين قانون منصف للجميع ويكون في وفقا لتوقعات الجميع".

ناشد مقدم برنامج على مسئوليتي، رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي.

فيما نظم المشروع الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية الى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جميع إشكاليات الخطبة فى حالة موت الخاطب أو انتهاء الخطبة بسبب وقوع أضرار على الطرف الآخر، من خلال تقديم تعويض للطرف المتضرر من جهة وارجاع الهدايا من جهة أخرى.

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