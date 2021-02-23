محامية: مشروع قانون الأحوال الشخصية حقق نوعا من التوازن بين الرجل والمرأة

عبرت ولاء عدلي المحامية بالاستئناف العالي، عن تقديرها لمشروع قانون الأحوال الشخصية.





وقالت عدلي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مواد بعض مشروع القانون تحتاج أن تكون واضحة بشكل كبير، مشيرة إلى أن القانون الحالي يستحق أن نشيد به ولا يجوز ان نقول عليه قانون ظالم.





وأضافت المحامية بالاستئناف العالي، أن هناك مواد منصوص عليها في مشروع قانون الأحوال الشخصية يصعب تطبيقها للرجل والمرأة، مشيرة إلى أن صندوق رعاية الأسرة المصرية أمر جيد ينص عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية.









وأكدت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب حقق نوعا من التوازن بين الرجل والمراة.





فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجنة التشريعية الأسبوع المقبل.





وأضاف موسى، أنه :"عايزين قانون منصف للجميع ويكون في وفقا لتوقعات الجميع".





ناشد مقدم برنامج على مسئوليتي، رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي.



