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رياضة

النصر يفوز على الهلال بهدف نظيف في الدوري السعودي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق النصر على نظيره الهلال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي.


هدف النصر الوحيد أحرزه الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقة 22، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بيتروس، ليتقدم النصر بهدف نظيف.


الهلال بعد ذلك حاول بكل الطرق معادلة النتيجة، وسدد لاعبوه 7 تسديدات على مرمى النصر، لكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخرهم بهدف نظيف.


وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الهلال، لكن النصر كان صامدًا، بل وكان قريبًا من التسجيل عن طريق الغامدي في الدقيقة 60، عندما انفرد بمرمى الهلال، لكنه أضاع الكرة بغرابة.


حافظ النصر على انتصاره حتى نهاية المباراة، ليحسم الديربي لصالحه، ويرفع رصيده من النقاط للنقطة 28 في  المركز الثامن، وتوقف رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.
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