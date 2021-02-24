«واتساب» يتخذ إجراءات ضد الرافضين لسياسة الخصوصية الجديدة.. فيديو

قال حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التعديلات التي تتم على تطبيق الواتس اب لا تمنح أحد الاطلاع على خصوصيتك ولكنها تمنح صلاحيات أكبر لإدارة شركة الواتساب للوصول إلى معلومات شخصية أكثر عنك ومنها الصور الخاصة بالعملاء .





وأضاف حسن حامد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة "دى إم سى"، تمت إضافة امكانية جديدة إلى تطبيق الواتس اب وهي إمكانية الدفع لأصحاب الأعمال من خلال تطبيق واتس اب بيزنس وهذا يشبه المحفظة الالكترونية .





وأوضح حسن حامد، أنه يوم 15 مايو سيتم ارسال رسالة الى جميع مستخدمي أنه لم تتم الموافقة على ما تحتويه من شروط لن تستطيع فتح رسائل الواتساب ولكن البرنامج سيظل في العمل. الىمستخدمي واتساب علىتحتويه