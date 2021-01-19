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هل تم إلغاء تحديث واتساب؟.. خبير أمن معلومات يجيب.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:12 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن شركة واتساب أجلت انطلاق السياسة الجديدة إلى شهر مايو المقبل بدلًا من يناير الجاري، وتعتمد السياسة الجديدة على مشاركة البيانات والمعلومات مع منصة فيسبوك، موضحًا أن ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ هو جمع البيانات وليس للملفات. 

وأضاف وليد حجاج، خلال حديثه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن واتساب يستخدم في أشياء شخصية أكثر من الماسنجر وفيس بوك، ولذلك ظهر غضب كبير جدًا بين الأشخاص والمستخدمين، مؤكدًا أن كل برامج التواصل الاجتماعي تجمع المعلومات عن المستخدم بشكل أو بآخر بهدف الربح.

وأشار إلى أن البيانات هي عبارة عن الاسم، والعنوان، واللغة، والمنطقة الجغرافية، كم تبلغ من العُمر، حالة الهاتف المحمول، وحالة البطارية والشبكة، معقبًا "هي مجموعة من البيانات يتوصلون إليها، لمجرد التنبؤ باحتياجات كل فرد".

وأوضح أن السيجنال والتليجرام يجمعان معلومات أقل من التى يجمعها واتساب، حيث إنهما لا يحصلان إلا على رقم الهاتف فقط، منوهًا بأن كل مواقع التواصل الاجتماعي لا توجد بها خصوصية بنسبة أو بأخرى.

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