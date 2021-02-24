أخبار التوك شو.. بشرى الأرصاد للمواطنين وتطورات حالة وائل الإبراشي.. من المسئول عن مركب مريوط؟.. وبكاء بسبب الأحوال الشخصية

عرضت برامج التوك شو العديد من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نعرض لكم أبرزها:









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، ان الدولة في تواصل مستمر مع كل دول العالم التي تنتج لقاحات كورونا، موضحا أن العلاقات بين مصر والصين علي مستوي عال.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر استقبلت ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح كورونا، مشيرا إلي أنه لا يتم اعتماد الأدوية الا بعد الاعتماد من دولة المنشأ.



ونوه بأن لقاحات كورونا جاءت بعد تجارب كثيرة في الحيوانات والإنسان، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يتم توفير لقاح لـ٢٠٪ من سكان كل دولة وهناك دول كبيرة لم تبدأ في التلقيح.



وعن الحالة الصحية للاعلامي وائل الابراشي قال :" يعاني من بعض المشاكل البسيطة، وان شاء الله سوف يعود إلي عمله قريبا، الحالة الحرجة تم عبورها بأمان.







قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إننا نحاول تحقيق عدالة التوزيع في لقاحات كورونا للمواطنين، مؤكدة أنني أتوقع بنهاية العام سنكون وفينا باحتياجات الشعب المصري كاملًا من جرعات اللقاحات .



وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه سيكون هناك رسوم على تلقي لقاح كورونا للمواطنين القادرين مشيرة الى أنها لن تزيد عن 200 جنيه.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان أنه إذا كان المواطن مدرجا ضمن فئة غير القادرين ولديه ظروف معينة يتم عمل تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء.







أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير ووزير الأثار الأسبق، أن رسم الشاب الهولندي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصور لـ نفرتيتي وإخناتون لا تمس الحقيقة بشيء، موضحًا أن هذه الرسومات جزء من تخاريفه فقط.





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه بالاعتماد على الأشعة المقطعية للمومياء لم يصل أحد إلى التصور الحقيقي للملك، موضحًا أنه كيف سيصل رسام يعتمد على شكل ظاهري فقط في الوصول للشكل الحقيقي للملكة، حيث إن هذا لا يمت للواقع بشيء.





وأشار إلى أن أغلب المصريين في الصعيد صورة طبق الأصل من المصري القديم، إلا أن الدلتا هي التي حدث بها اختلاط وتسبب في تغيرات كثيرة في الشكل، حيث إن المصري القديم هو شكل المواطن الصعيدي.







كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، عن الجهات المسئولة عن مراكب النزهة في البحيرات.



وقال في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة المصرية للسلامة البحرية مسئولة عن مراكب النزهة، مضيفا أن فحوصات المراكب تأتي من هيئة التفتيش البحري.



وأكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه لابد من إنشاء جهاز واحد لمراقبة ومتابعة المراكب في البحيرات، مشيرا إلى أن بعض التجاوزات والإهمال من الصيادين يتسببون في حدوث كوارث.







نسوي بحت.. عصام عجاج يفتح النار على مشروع قانون الأحوال الشخصية في النواب

شن عصام عجاج المحامي بالنقض، هجوما حادا على مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي سيتم إحالته للجنة التشريعية في مجلس النواب.



وقال عجاج، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب هادم للأسرة المصرية، ومنحاز للمرأة المصرية بشكل واضح.



ووصف مشروع القانون، قائلا :"هذا القانون نسوي بحت"، متابعا أن الرؤية في مشروع قانون الأحوال الشخصية تظلم الرجل.







دخلت لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، في نوبة بكاء بسبب بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي تم إحالته للجنة التشريعية في مجلس النواب.



وقالت في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستضافة هي تقنين لخطف الأطفال، مضيفة أنه يوجد أمهات سيتأثرن كثيرا بسبب استضافة الأب للابن.



وتابعت :"أرجو من الرئيس السيسي مراجعة موضوع الاستضافة.. فيه أمهات هيموتوا من بعض مواد مشروع القانون الحالي في مجلس النواب للأحوال الشخصية".



فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجنة التشريعية الأسبوع المقبل.



وأضاف موسى:"عايزين قانون منصف للجميع ويكون وفقا لتوقعات الجميع".



وناشد مقدم برنامج على مسئوليتي، رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي.







قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان يوسف شعبان تم نقله إلى مستشفى العجوزة مضيفة: مازلنا في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا وهو الآن على جهاز أكسجين.



وأضافت عنبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، نسبة الاكسجين لدي الفنان يوسف شعبان 94% بعد ارتدائه ماسك الاكسجين وكان ضغطه منخفضا ولكنه الآن مستقر.



وأوضحت أن الفنان يوسف شعبان قبل اصابته بكورونا كان يعاني من انخفاض الضغط لافتة إلى أن حالته الآن مستقرة.







قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، إنه لم يتبق إلا شهر واحد على نهاية فصل الشتاء جغرافيا. لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية أخرى ولكن المتوقع الفترة القادمة استقرار الأجواء.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع لي قناة " دي إم سي "، اليوم هو كان ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مضيفا أنه كان هناك امطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.



وأوضح محمود شاهين، أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق حتي الساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء.







قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، ان المادة 35 مكرر المضافة للقانون 186 لسنة 2020 قامت على أساس أن هناك نسبة هائلة من عقود البيع العرفية غير مسجلة ونسبة هائلة من العقود خارج النطاق الرسمي للدولة و تتعدى نسبتها 75% من الوحدات السكنية.



وأضاف ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TEN"، أن الناس اعتادت على عمل عقد بيع ابتدائي ولكن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري يعد تقنينا للعقود الابتدائية وأحكام صحة التوقيع بصدور أحكام نهائية باتة.



وأوضح: بحث الحلقات العرفية والعقود العرفية تحت نظر القضاء للتأكد من صحة الملكية وسلامتها وإصدار أحكامه بشأنها ليصبح الشراء للوحدة قانونيا كما أنه يتم نشر ملخص الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار لعلم الكافة بهذه الأحكام للقضاء على ضعاف النفوس وعصابات النصب في العقارات .



وتابع جمال ياقوت ، أن رسوم تسجيل العقارات لم تتغير منذ قانون 83 لعام 2006 منوهًا بأن رسوم الشهر العقاري ليس بها أي مغالاة وهي عبارة عن 500 جنيه للوحدة مساحة 100 متر و1000 جنيه لمساحة 200 متر، و1500 جنيه لمساحة 300 متر، و2000 جنيه للمساحة التي تزيد عن 300 متر والأحكام معفاة من التصديق في نقابة المحامين، كما أن ضريبة التصرفات العقارية مقررة بالمادة 45 لقانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على: " تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار".



