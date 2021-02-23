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توك شو

مؤسسة أمهات تصنع المستحيل تبكي على الهواء بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:27 م
لمياء بسيوني مؤسسة
لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل
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عادل نصار
دخلت لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، في نوبة بكاء بسبب بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي تم إحالته للجنة التشريعية في مجلس النواب.

وقالت في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستضافة هو تقنين لخطف الأطفال، مضيفة أن يوجد أمهات ستتأثر كثيرا بسبب استضافة الأب للابن.

وتابعت أنه :"ارجو من الرئيس السيسي مراجعة موضوع الاستضافة وفي أمهات هيموتو من بعض مواد مشروع القانون الحالي في مجلس النواب للأحوال الشخصية".

فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجنة التشريعية الأسبوع المقبل.

وأضاف موسى، أنه :"عايزين قانون منصف للجميع ويكون في وفقا لتوقعات الجميع".

ناشد مقدم برنامج على مسئوليتي، رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي.


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