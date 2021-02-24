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نفحة يا عمورة.. المنشد محمود التهامي يوجه رسالة للإعلامي عمرو أديب.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:19 ص
المنشد الديني محمود
المنشد الديني محمود التهامي
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محمود محسن
وجّه المنشد الديني محمود التهامي رسالة للإعلامي عمرو أديب من خلال زوجته الإعلامية لميس الحديدي قائلا :"  ألف سلامة عليه وقلوليه الشيخ محمود بيقلك "نفحة ياعمورة".

وأضاف التهامي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الغناء بالنسبة  له لم يصل  به  إلى النمو الوجداني مقارنة بالإنشاد  الذي  وصل به إلى التوحد مع الكون والأرض والذات.

وتابع المنشد محمود التهامي الموسيقى بالنسبة لي  في الانشاد أما الغناء التقليدي فهو شيء أرضي لكن الإنشاد بالنسبة لي شيء في السماء مؤكدا أن هناك فارقًا بين الابتهالات والإنشاد الديني  قائلًا: "الإنشاد لفظ عام لكن الابتهال والاذان والذكر وتلاوة القرآن متفرع من عباءة الانشاد .

وأشار التهامي إلى أنه توجه للإنشاد الديني يأتي لكونه عاشقا للموسيقى والفن الجميل مؤكدًا بدأت بتلاوة القرآن وعلومه وتجويده  لكن عندما تبحرت في الإنشاد ومعاني الكلمة  وجدته يحتوي على عمق  صوفي وجداني كبير.
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