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رياضة

عبد الجليل : الأهلي لم يحترم سيمبا.. وبواليا غير صالح

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:12 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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حسام الحارتي
قال محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق إن النادي الأهلي لم يحترم فريق سيمبا التنزاني، ودخل لاعبوه المباراة بشيءٍ من التعالي ، كما أن تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق غير مفهومة ، وهناك علامات استفهام على التشكيل منذ بداية المباراة.


وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، :"محمد شريف مهاجم متميز جدًا وأتعجب من موسيماني لإبقائه على مقاعد البدلاء وفور نزوله قدم أداءً مميزًا وأضاف الكثير للناحية الهجومية في الفريق.


وأكد أن الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي لا يصلح لارتداء القميص الأحمـر .


وتابع :" اللعب بصفوف الجونة يختلف تمامًا عن اللعب للنادي الأهلي ، فالأجواء في الأهلي تختلف كثيرًا بسبب وجود الجمهـور والطموحات المختلفة.


واختتم عبدالجليل :"أتعجب من إصرار موسيماني على التعاقد مع مهاجم ، كما أنني كنت أفضل استمرار أحمد ياسر ريان مع الفريق فهو مهاجم مميز وأحد أبناء النادي  وأثبت وجوده مع فريق سيراميكا كليوباترا.

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