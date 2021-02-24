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محافظات

محافظ مطروح يتفقد حالة «رضيع» ضمن المصابين في حادث سيوة.. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:08 ص
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد حالة المصابين في حادث سيوة
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ايمن محمود
تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة مصابي حادث منطقة المراقي بسيوة، وذلك عقب وصولهم إلى مستشفى سيوة المركزي .

وتابع المحافظ أنه تم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية للمصابين وأكد سرعة تحويل الحالات اللازمة إلى مستشفى مطروح العام لإجراء العمليات الجراحية والعلاج اللازم. 

وقدّم تعازيه لأهالي سيوة وأسر المتوفين مع تمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت واحة سيوة قد شهدت وقوع حادث انقلاب سيارة بقرية المراقي بواحة سيوة والذى أسفر عن مصرع 6 وإصابة 13 آخرين وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سيوة المركزى.
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