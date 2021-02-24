على المرجيحة.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورًا جديدة من دبي

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورا جديدة لها وهي تلهو على "المرجيحة " من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريا أبي راشد في الصورة بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستان مستردة انيق، وتسريحة شعر بسيطة وعلقت "الاستمتاع بساعة دبي الذهبية الرائعة"





وتقدم ريا أبي راشد منذ عام 2010، برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليوود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.





وبدأت ريا أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.





وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.







