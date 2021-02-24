حالة فريدة من نوعها.. ولادة جرو بـ 6 أرجل وذيلين.. شاهد

تناولت تقارير لوسائل إعلام، تفاصيل حالة فريدة من نوعها لولادة جرو بـ 6 أرجل وذيلين، موضحة أن الجرو، الذي أُطلق عليه اسم "سكيبر"، هو خليط من سلالتي "بوردر كولي" و"كلب الراعي الأسترالي"، وقد وُلد في وقت سابق من شهر فبراير الجاري في مستشفى بيطري بمدينة "أوكلاهوما سيتي"، عاصمة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية وأكبر مدنها.





وبالإضافة إلى الـ6 أرجل والذيلين، فإن الجرو يتمتع بسمات بدنية أخرى فريدة من نوعها دفعت الأطباء البيطريين الذين تولوا حالته للاعتقاد بأنه على الأرجح كان سيحظى بشقيق آخر لكن الجنينين لم ينفصلا بالشكل الصحيح داخل الرحم.





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جدير بالذكر أن كافة أرجل "سكيبر" تتحرك وتستجيب للمؤثرات الخارجية، وهو يأكل وينمو على نحو طبيعي، لكنه ربما يحتاج إلى علاج طبيعي ومساعدة على الحركة في مرحلة لاحقة.





ويعاني الجرو من نوعين من اضطرابات الالتصاق الخلقية، ونتيجة لهذا فإن لديه رأس واحد وتجويف صدر واحد لكن هناك جهازين تناسليين وذيلين و6 أرجل من بين تشوهات أخرى، وفقًا لما ورد في منشور شاركته إدارة المستشفى البيطري الذي وُلد به الجرو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





يذكر أن مالكي الجرو الأليف "سكيبر" أنشأوا صفحة لجمع التبرعات عبر منصة "GoFundMe" الإلكترونية المتخصصة في مجال التمويل الجماعي في محاولة للحصول على دعم مالي لتغطية تكاليف علاجه والعمليات الجراحية المحتملة التي قد يحتاجها، وأفاد المالكون بأن الجرو يتغذى عبر زجاجة بعد أن رفضته والدته.





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لكنهم أشاروا في وقت لاحق إلى أن حالته تشهد تحسنًا فهو يتغذى ويتحرك جيدًا فضلًا عن أن وزنه يعتبر طبيعيًا بالنظر إلى عمره، في حين أفاد الخبراء بالمستشفى البيطري بأنهم سيواصلون متابعة حالته وما يطرأ عليها من تطورات للمساعدة في تمتعه بحياة صحية وخالية من الألم.



