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منوعات

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:07 ص
موظف يزيف عملية اختطافه
موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا كُشفت خدعته
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هدير علاء
يواجه مراهق في الـ19 من عمره اتهامًا بـ تزييف عملية اختطافه في محاولة جنونية للتغيب عن عمله في أحد مصانع الإطارات بمدينة "كوليدج" في ولاية "أريزونا" الأمريكية والتملص من الحضور الإلزامي.

وأفادت الشرطة المحلية بأنه قد عُثِر على المراهق "براندون سولز" وقد كانت يديه مقيدتين بحزامه الخاص مع وجود قطعة قماش في فمه، وزعم خلال تحقيقات الشرطة أن رجلين ملثمين اعتديا عليه بالضرب وأفقداه الوعي قبل أن يتعرض للاختطاف، مضيفًا أن الخاطفين تركاه ملقى بالقرب من خزان مياه بالمدينة.


واضطر "سولز" للاعتراف في وقت لاحق باختلاقه قصة الاختطاف كـ"عذر للخروج من عمله" في مصنع الإطارات، وذلك في ظل عدم عثور الشرطة على أي دليل يثبت صحة واقعة الاختطاف المزعومة، الأمر الذي أسفر عن تعرضه للطرد من عمله.

وكشفت الشرطة المحلية عن لقطة مصورة التُقطت لـ"براندون سولز" شوهد فيها ملقى أرضًا ومقيدًا بعد أن عثر عليه أحد المارة.


وبالنسبة إلى تفاصيل تزييف عملية اختطافه، فقد اعترف بأنه وضع قطعة قماش في فمه أولًا وبعد ذلك خلع حزامه وقيد به يديه، وتوجه إلى جانب طريق حيث ألقى بنفسه أرضًا في منطقة يكون من السهل رؤيته فيها وانتظر حتى عثر عليه أحد المارة، وأفاد ضباط بالشرطة المحلية بأنهم اشتبهوا في روايته بعد تفقد تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة المحيطة بمحل إقامته.

يذكر أن الشرطة عثرت على "براندون سولز" في الـ10 من فبراير، وأُلقي القبض عليه في الـ17 من الشهر الجاري بتهمة بلاغ كاذب للشرطة.
موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته
موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته
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