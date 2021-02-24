ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جائزتان لأفضل بحث في المؤتمر الدولي لعلاج الأورام بطب أسيوط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلاج الأورام مساء اليوم الأربعاء وذلك بنظام الحضور الهجين والذي يعتمد على المشاركة الإلكترونية للمحاضرين العرب والأجانب مع المشاركة الحضورية لعدد من كبار الأساتذة المتخصصين فى مجال الأورام والمقرر انعقاده في محافظة الأقصر في الفترة من 24إلى 26 فبراير 2021 تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اقرأ أيضا:




وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب أن المؤتمر من المقرر مشاركة متميزة من كوكبة من المحاضرات لعدد من كبار أساتذة الأورام عن طريق التطبيق الالكترونية من دول إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان ، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة.

وأضاف الدكتور سمير شحاتة أن وقائع المؤتمر سوف تتضمن مسابقتين أحدهما للإعلان عن أسس بحث منشور لأعضاء هيئة التدريس والتى من المنطلق أن تحمل اسم المرحوم الدكتور شوقي الحداد أستاذ علاج أورام بالقصر العينى ، والأخرى أحسن بحث مقدم من شباب الأطباء والتى تحمل اسم المرحومة علا نبيه الأستاذة بقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط ومؤسسة المؤتمر وذلك وفاءًا لذكرى الفقيدين وتخليدًا لذكراها الطاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

خلال ساعات.. قرارت مرتقبة من الأعلى الجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها على أنغام أغلى الحبايب.. فيديو

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج

أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

بعد التراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

12 ساعة أسبوعيا لاستضافة الطفل و15 عاما لانتهاء الحق في الحضانة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

لقطات مرعبة تحصد 8 ملايين مشاهدة.. كاميرا مراقبة تكشف قوى خفية تسحب طفلة من غرفتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. تارا عماد تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد تغليظ العقوبة على مرتكبيه.. ما الأضرار النفسية لختان الإناث

رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور