كيفية الحصول على منح مجانية للطلاب داخل وخارج مصر

يتساءل العديد من الطلاب المصريين حول كيفية الدراسة في الخارج من خلال الحصول على منح مجانية للطلاب والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة بجميع برامجها الدراسية، وذلك على أيدي خبراء وكبار المتخصصين للتأهيل لسوق العمل الدولي، وذلك في جميع المجالات والتخصصات، لذا يستعرض موقع "صدى البلد" للطلاب عددا من من الـ "منح مجانية للطلاب" مقدمة من الجامعات في ألمانيا وروسيا وكندا.
منح دراسية
مجانية للطلاب في كندا:
Brescia
University:-
يمكن لراغبي الدراسة في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University التقديم لعدة منح دراسية مجانية للطلاب بدراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.
شروط
للحصول على منح مجانية للطلاب في كندا بجامعة بريشيا:
- امتلاك شهادة
إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.
- أن تكون
طالبًا دوليًا.
- امتلاك شهادة الثانوية العامة.
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ويمكن الحصول على منح مجانية للطلاب بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University":
يمكن الحصول على منح مجانية للطلاب من خلال منحة للطلاب المتميزين، بحيث يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، بينما يتمكن من تجديد الجائزة لمدة 3 سنوات دراسية إضافية، ويختلف ذلك وفق عدد ودرجة المنح التي تقدم سنويا، إلى جانب التمويل المتاح.
كيفية الحصول على منح مجانية للطلاب في كندا:
- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع
الجامعة.
- الخطوة
الثانية: التحقق من التفاصيل وإكمال الملف الشخصي.
بينما يتم الحصول
على منح مجانية للطلاب في روسيا عن طريق:
تقوم الدولة
الروسية بتقديم منح مجانية للطلاب من خلال تمويل
منح دراسية في العديد من جامعاتها كل عام، بينما يصل عدد المنح لـ 15 ألف منحة كل
عام.
بينما يمكن إيجاد
منح مجانية للطلاب باختيار المجال الذي ترغب في الحصول على درجة البكالوريوس من
خلاله.
خطوات التقديم لمنح مجانية للطلاب في روسيا
• أولى الخطوات قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالدراسة في روسيا، وقم بإرسال طلب للحصول على منحة.
شروط التقدم لـ منح مجانية للطلاب في روسيا
•
الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العلمية.
• كتابة رسالة تعريفية تقوم فيها بالتعريف بنفسك وإمكانياتك ومهاراتك في التحصيل الأكاديمي، ويسمى في بعض الأحيان خطاب التحفيز الذي يتضمن الأسباب والدوافع التي جعلتك تقبل على تلك المنحة.
يفكر الكثيرون
في التقديم لـ "منح مجانية للطلاب" والسفر
خارجا، هذا إلى جانب استكمال دراستهم في الخارج، وبشكل خاص دراسة الماجستير أو
الدكتوراه، بينما عند اتخاذهم القرار النهائي للسفر يتم البدء في التفكير فى
المكان الذى سوف يسافرون إليه، خاصة استكمال دراستهم، ونجد ألمانيا من الاختيارات
المناسبة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة ومميزات الدراسة في ألمانيا عن غيرها من
الدول.
بينما الـ
"منح مجانية للطلاب" في ألمانيا، فالتكاليف المادية فى
ألمانيا ليست عالية، وهذا بالإضافة إلى المنح الدراسية المجانية التى تقدمها
الجامعات الألمانية مما يجعلها من أول الخيارات التى تظهر للطلاب راغبي السفر هذا
بجانب تقديمها للعديد من برامج الدراسة، وبشكل خاص فى قسم التكنولوجيا والهندسة، ومن
هنا يمكن التحدث عن منح مجانية للطلاب والتى تقدمها بعض جامعات دولة ألمانيا.
منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2020-2021 داخل مصر
تقدم وزارة التعليم العالي منحا مجانية للطلاب، مقدمة من الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية) للعام الجامعي 2020/2021، حيث إن هناك 3 أنواع من المنح المتاحة للطلاب، وهي على النحو التالي وهي: "منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - منح البنك الأهلي المصري - منح تطرحها الجامعات".