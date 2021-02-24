والله ما قتلته.. الممثلة عبير بيبرس تنكر التهم الموجهة إليها

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة.
وأنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، مستطردة أمام المحكمة:" والله ما قتلته، هو اللى وقع على الإزاز فمات، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مقتلتش جوزى مقتلتوش".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي و ايمن عبد الرازق وامانة سر ممدوح غريب.
تعود بداية الواقعة انه ورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبه نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.
انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.
وقالت عبير بيبرس: إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.