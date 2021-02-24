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حوادث

والله ما قتلته.. الممثلة عبير بيبرس تنكر التهم الموجهة إليها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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رامي المهدي
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وأنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، مستطردة أمام المحكمة:" والله  ما قتلته، هو اللى وقع على الإزاز فمات، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مقتلتش جوزى مقتلتوش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي و ايمن عبد الرازق وامانة سر ممدوح غريب.
 
تعود بداية  الواقعة انه ورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"،  42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبه  نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

 انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها  بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت  عبير بيبرس: إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.
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