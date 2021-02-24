نشرة أخبار العالم: الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء كورونا.. المجلس الأوروبي يحذر من فيروسات جديدة.. الأركان الأمريكية تستعد لمواجهة صواريخ إيران.. والأمم المتحدة تحذر من خطر الفقر والمجاعات بـ 4 دول

الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء وباء كورونا

السعودية تغلق 6 مساجد جديدة بسبب تفشي كورونا

الأركان الأمريكية تستعد لمواجهة صواريخ إيران

بايدن يزور تكساس بعد تصنيفها منطقة كوارث

المجلس الأوروبي يحذر دول الاتحاد من فيروسات جديدة

الأمم المتحدة تحذر من خطر الفقر والمجاعات بـ4 دول





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:







الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء وباء كورونا





كشفت منظمة الصحة العالمية، تقديرها لانتهاء رعب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في تقديره لاحتمالية انتهاء المرض، إن وباء كورونا قد ينتهي في العام المقبل 2022.





قال المسئول البارز في منظمة الصحة العالمية : " لقد انتهى السيناريو الأسوأ للوباء، وذلك لأننا أصبحنا على دراية أكبر بالفيروس، مقارنة بما كنا عليه في العام الماضي".





وتابع :"الفيروس لن يختفي من الوجود، لكن وسط الأوضاع الحالية فإنه بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود، وستتحول الأمور للعادية".





وتقترب حالات كورونا في العالم من الـ113 مليون مصاب، والوفيات من 2.5 مليون وفاة.





السعودية تغلق 6 مساجد جديدة بسبب تفشي كورونا





نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق، بعد ثبوت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.





ويصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 17 يومًا، إلى 141 مسجدًا؛ تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.





وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 6؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة منها في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.





وأشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجدًا؛ ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.





بايدن يزور تكساس بعد تصنيفها منطقة كوارث





يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته "جيل"، ولاية تكساس، الجمعة القادمة؛ لتفقدها عقب الأضرار الفادحة التي تسببت بها عاصفة ثلجية غير مسبوقة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بساكي إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيتوجهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن مسؤولين محليين لمناقشة خطط الإغاثة بعد موجة الصقيع، والخطوات اللازمة.





وسبق أن أعلن بايدن ولاية تكساس "منطقة كوارث" عقب عاصفة ثلجية نادرة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.





وأودت موجة الصقيع القطبي في جنوب الولايات المتحدة ووسطها بحياة 70 شخصًا على الأقل.





الأركان الأمريكية تستعد لمواجهة صواريخ إيران





قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن إن إيران تحظى باهتمام متزايد في وزارة الدفاع وتواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها.





وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، خلال محاضرة افتراضية،: "أننا بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".





يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.





المجلس الأوروبي يحذر دول الاتحاد من فيروسات جديدة





دعا المجلس الأوروبي، دول الاتحاد للاستعداد لمواجهة خطر فيروسات جديدة مستقبلا.





ومن المقرر أن يتفق قادة حكومة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على الإبقاء على القيود المفروضة على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي.





وكتبت المفوضية الأوروبية إلى ألمانيا وبلجيكا والمجر وفنلندا والدنمارك والسويد، تحثهم على الامتثال لتوصيات قيود السفر الصادرة عن المجلس الأوروبي.





وفرضت هذه الدول الأعضاء الست، إلى حد ما، حظرًا على الدخول أو الخروج من البلاد لأسباب تتعلق بالصحة العامة خلال الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا.





وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز "تريد المفوضية أن تذكر الدول الأعضاء الأوروبية بضرورة العودة إلى نهج منسق بشأن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع".





قال رينديرز إن هذه القيود "ذهبت إلى أبعد مما ينبغي" ، معتبرة أنه "ربما يكون هناك إحباط" من السفر يمكن قبوله ، ولكن "ليس حظر السفر من دولة عضو إلى أخرى".





الأمم المتحدة تحذر من خطر الفقر والمجاعات بـ4 دول





أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا خطيرًا من ارتفاع معدلات الفقر في بعض البلدان جنوب المكسيك، محذرةً من أن البلدان المعنيّة مهددة بالجوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقالت الأمم المتحدة إن أربع دول على حافّة الجوع بعدما زادت فيها مستويات الحاجة للغذاء بشكل مضاعف.





وذكرت إن الجياع في دول: السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا، زادوا 4 أضعاف الأرقام السابقة، خلال عامين فقط.





وحذرت المنظمة الدولية الأهم عالميًا من إنه لا وقت للتساهل إزاء الأزمة المتصاعدة، مذكرة بأن الدول الأربع في أمريكا الوسطى تحت ضغط أزمة اقتصادية.





وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن نحو 8 ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في عام 2018.